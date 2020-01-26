26 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Kızılayı, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden psikolojik olarak da etkilenen depremzedelerin içinde bulundukları durumdan en az hasarla kurtulabilmeleri için psikososyal destek hizmeti başlattı.
276 KİŞİLİK UZMAN EKİP SEFERBER OLDU
AA'da yer alan habere göre Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk Kızılay, Elazığ ve Malatya'da 276 uzman ekip ile 67 aracını depremzedelerin ve bölgedeki ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber etti.
KAYGI DÜZEYİ DÜŞÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR
Kızılay'ın psikososyal destek uzmanları ise bir yandan depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da ailelere psikososyal destek veriyor. Afet alanında, otel lobisinde ve hanelerde ziyaretler gerçekleştiren uzmanlar, vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyerek ilgili birimlere yönlendirmeleri sağlıyor. Vatandaşların kaygı düzeylerinin düşürülmesini hedefleyen uzmanlar, görüşülen afetzedelere psikolojik ilk yardım uyguluyor.
TAZİYE EVLERİNE ZİYARET YAPIYORLAR
Afet öncesi, sırası ve sonrası hakkında bilgilendirme yapan ekipler, vatandaşların deprem psikolojisini kolay atlatabilmeleri için güçlü yönleri ortaya çıkarma ve destekleme çalışması da yürütüyor. Uzmanlar, taziye evlerine ve depremden hasar gören kişilere ziyaretler gerçekleştiriyor.
"DEPREMİN RUHSAL YARASINI SARIYORUZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yürütülen çalışmalara iki yönlü destek sağladıklarını aktararak, "Bir yandan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları olan çadır, battaniye, ısıtıcı ve yemek yardımlarımızı yaparken diğer yandan depremin ruhsal yönden yıkıcı tarafını da bertaraf etmek için psikososyal destek hizmetlerimizi yürütüyoruz. Aralarında psikolog, sağlık ve sosyal hizmet uzmanları da olan, 28 uzman personelden oluşan psikososyal destek ekibimiz köy köy, ev ev dolaşarak vatandaşlarımıza destek oluyor" ifadelerini kullandı.
İKRAMLARDA DA BULUNUYORLAR
Kızılay ekipleri tarafından Elazığ ve Malatya’da kurulan mobil mutfaklarla yemek ihtiyacı karşılanırken soğuğun etkisini kırmak için ikram araçlarıyla da sıcak çorba, çay ve çeşitli gıda malzemeleri ikramı yapılıyor.
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