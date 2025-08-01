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        Haberler Gündem Son dakika: Elazığ'da maden ocağında göçük!

        Elazığ'da maden ocağında göçük!

        Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. 1 işçinin mahsur kaldığı öğrenilirken, bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:47 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:08
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        Elazığ'da maden ocağında göçük!
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        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Palu ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili, "Göçük altında şu an itibarıyla 1 işçi bulunuyor. Göçükten ilk anda 3 işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Dileğimiz vatandaşımızın canlı olarak kurtarılmasıdır." dedi.

        Palu ilçesinde Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Palu'nun Kayaönü köyünde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde 09.54 sıralarında göçük meydana geldiği belirtildi.

        Açıklamada, "1 işçi göçük altında kalmıştır. Olayın hemen ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, göçük altında kalan işçiye ulaşılması için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Vali Numan Hatipoğlu, olay yerine gelerek göçük altında kalan işçinin kurtarılması için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Hatipoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Palu'nun Kayaönü köyünde bulunan krom madeninde sabah saatlerinde göçük meydana geldiğini belirterek, "Göçük altında şu an itibarıyla 1 işçi bulunuyor. Göçükten ilk anda 3 işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Dileğimiz vatandaşımızın canlı olarak kurtarılmasıdır." dedi.

        Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızla AFAD ve UMKE ekiplerinin sevk edildiğini belirten Hatipoğlu, ilde faaliyet yürüten Eti Krom'a ait tahlisiye ekibinin de olay yerinde çalışma yürüttüğünü söyledi.

        Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Tahlisiye ekipleri biliyorsunuz maden göçüklerinde çok önemli görevler yürütür. Hem tahkimat yaparak hem de güvenilir şekilde ilerleyerek göçük altında kalan vatandaşımızı kurtarmak için çalışırlar. Bu anlamda da tahlisiye ekiplerimiz 23 kişiyle içerde. AFAD, UMKE ve diğer ekiplerimize bağlı yaklaşık 80 kişi de olaya müdahale ediyor. Tüm duamız ve umudumuz vatandaşımızın canlı kurtarılması doğrultusunda. İlimize ve ilçemize geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyorum."

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