03 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi Güney köyü olan deprem saat 09.47 sıralarında 3.1 büyüklüğünde meydana geldi.
Depremin yerin 3 kilometre altında olduğu belirtildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ- 3 HAZİRAN SON DEPREMLER
2019.06.03 10:36:30 37.3788 38.6867 17.7 -.- 1.8 -.- BUYUKORDEK-(SANLIURFA) İlksel 2019.06.03 10:29:20 39.4960 26.2678 6.2 -.- 1.6 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.06.03 09:47:11 38.4978 39.3227 3.1 -.- 3.1 3.2 GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2019.06.03 09:46:05 36.7023 26.5193 24.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.06.03 09:42:51 37.1333 27.7410 7.2 -.- 1.9 -.- KISIRLAR-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.06.03 08:56:45 37.1440 27.7453 12.4 -.- 1.7 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.06.03 08:32:41 37.5080 29.4280 7.8 -.- 1.8 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.06.03 07:59:10 38.8910 30.0067 20.6 -.- 1.7 -.- BUYUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel 2019.06.03 07:25:04 36.7002 28.1398 75.3 -.- 3.2 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2019.06.03 06:12:57 38.6852 42.4220 1.9 -.- 2.7 -.- SAKA-AHLAT (BITLIS) İlksel 2019.06.03 05:37:46 37.4505 36.9960 9.0 -.- 1.8 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2019.06.03 05:30:55 38.6865 42.4463 14.4 -.- 2.3 -.- SAKA-AHLAT (BITLIS) İlksel 2019.06.03 05:06:23 35.9920 33.9975 6.5 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.06.03 03:34:14 35.7878 28.2358 3.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.06.03 03:22:22 38.9910 33.4442 5.2 -.- 1.6 -.- HACIBEKTASLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel 2019.06.03 02:08:08 35.7730 27.1190 8.0 -.- 3.7 3.8 AKDENIZ İlksel 2019.06.02 22:28:58 39.6558 26.3757 6.8 -.- 1.8 -.- BILALLER-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.06.02 20:52:07 38.4522 39.1020 5.0 -.- 2.2 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2019.06.02 18:57:54 40.5528 35.7920 1.0 -.- 2.1 -.- DADI-(AMASYA) İlksel 2019.06.02 18:22:06 40.7605 30.7813 0.0 -.- 2.1 -.- YARICA-HENDEK (SAKARYA) İlksel 2019.06.02 17:32:56 38.3603 27.3150 7.4 -.- 1.8 -.- KIRIKLAR-BUCA (IZMIR) İlksel 2019.06.02 16:08:47 40.7603 30.7757 9.5 -.- 4.7 4.4 YARICA-HENDEK (SAKARYA) REVIZE01 (2019.06.02 16:08:47) 2019.06.02 11:32:03 38.6672 38.2182 3.0 -.- 2.4 -.- KARACA-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2019.06.02 07:39:41 41.1593 36.5797 8.4 -.- 2.4 -.- BALCALI-TEKKEKOY (SAMSUN) İlksel 2019.06.02 07:21:14 37.4022 36.1077 8.6 -.- 1.3 -.- SABAPLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel 2019.06.02 07:00:46 37.0523 27.9290 16.0 -.- 1.5 -.- CAMLICA-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.06.02 06:59:26 36.8993 27.7620 9.1 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
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