Elazığ'da bir deprem daha! Kandilli Rasathanesi verilerine göre, merkez üssü Sivrice olan Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5 km olarak açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER- 1 ŞUBAT

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 1 ŞUBAT 2020

2020.02.01 20:34:02 38.9765 25.4115 2.7 -.- 3.6 3.6 EGE DENIZI 2020.02.01 20:15:53 38.9935 25.3835 7.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI 2020.02.01 20:13:41 39.0865 27.8475 3.7 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.02.01 19:52:35 39.0015 27.8493 2.7 -.- 2.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.02.01 19:37:22 38.4362 39.1788 5.0 -.- 3.4 3.5 KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 2020.02.01 19:36:03 38.4388 39.2127 10.7 -.- 2.0 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) 2020.02.01 19:26:23 39.0892 27.8235 14.1 -.- 2.0 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 2020.02.01 18:39:28 39.0173 27.9205 7.2 -.- 1.8 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) 2020.02.01 18:30:52 39.0097 27.8778 3.2 -.- 1.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.02.01 18:24:39 39.1235 27.8437 4.6 -.- 1.4 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) 2020.02.01 18:12:48 39.0275 27.7557 4.4 -.- 1.4 -.- SELVILI-AKHISAR (MANISA) 2020.02.01 18:09:42 39.0315 27.8252 5.1 -.- 2.1 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) 2020.02.01 18:03:42 39.0930 27.8543 11.9 -.- 2.1 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)