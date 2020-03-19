Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.53’te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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SON DEPREMLER - 19 MART 2020

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: