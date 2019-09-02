02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 18.46'da, merkez üssü Karakoçan ilçesi olan deprem meydana geldi. Yerin 18,02 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.
KANDİLLİ DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ BİNGÖL
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) ise saat 18.46'da meydana gelen depremin merkez üssünü Bingöl Bilekkaya - Yayladere olarak duyururken, depremin büyüklüğünü de 3.9 olarak açıkladı.
SON DEPREMLER - 2 EYLÜL
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.09.02 18:46:34 39.1772 40.2113 5.0 -.- 3.8 3.9 BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL) 2019.09.02 17:54:41 37.1847 34.5595 4.9 -.- 1.8 -.- CAMLIYAYLA (MERSIN) 2019.09.02 15:57:46 37.8412 29.7475 4.0 -.- 1.8 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) 2019.09.02 15:43:40 37.6598 26.8550 3.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI 2019.09.02 12:55:47 37.4067 29.8397 29.0 -.- 1.1 -.- KARAMANLI (BURDUR) 2019.09.02 12:52:53 35.8933 29.4905 5.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ 2019.09.02 12:34:56 36.5417 29.0290 5.2 -.- 1.8 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 2019.09.02 12:32:20 36.5025 31.2333 29.9 -.- 2.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 2019.09.02 12:28:59 37.2803 31.8860 0.0 -.- 1.9 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) 2019.09.02 11:06:19 36.4965 28.6967 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ 2019.09.02 10:49:56 37.9065 29.7077 5.2 -.- 1.5 -.- IDRIS-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) 2019.09.02 09:13:17 36.4868 28.7222 5.0 -.- 3.7 3.9 AKDENIZ 2019.09.02 08:59:04 37.7940 29.7280 7.8 -.- 1.8 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) 2019.09.02 08:09:57 39.4195 36.6035 5.0 -.- 1.7 -.- BALTALAR-SARKISLA (SIVAS) 2019.09.02 07:19:10 37.5353 26.8055 3.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI 2019.09.02 06:45:34 38.6957 26.5727 9.4 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.09.02 06:22:44 39.7395 23.9297 17.8 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN 2019.09.02 06:11:09 37.8312 29.7378 7.2 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.09.02 06:08:24 39.3297 25.8662 5.1 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2019.09.02 05:45:17 37.8952 29.6627 5.0 -.- 1.7 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) 2019.09.02 05:42:11 38.7148 26.5528 7.5 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.09.02 04:53:17 40.1008 40.0968 11.6 -.- 2.4 -.- GOLDERE-(BAYBURT) 2019.09.02 04:07:08 38.9022 26.4490 9.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI 2019.09.02 03:55:35 37.5920 26.8227 15.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI 2019.09.02 03:20:18 38.7475 26.5642 7.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI 2019.09.02 01:16:04 39.9068 44.1470 29.2 -.- 1.6 -.- ASAGIERHACI-(IGDIR) 2019.09.02 00:12:46 39.3015 25.9338 6.9 -.- 3.1 3.2 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
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