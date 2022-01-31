AFAD'ın son dakika haberine göre Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem 6.9 km derinliğinde meydana gelirken kısa süreli paniğe neden oldu. Türkiye'de meydana gelen son depremler ise merak konusu oldu. İşte 31 Ocak AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
ELAZIĞ'DA 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.06 sıralarında Karakoçan ilçesi merkez üssü olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 6.99 kilometre olarak bildirildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.01.31 09:06:58 39.1198 40.0622 5.0 -.- 3.8 4.0 OZLUCE-KARAKOCAN (ELAZIG) REVIZE01 (2022.01.31 09:06:58)
2022.01.31 08:20:37 38.3145 38.8658 4.4 -.- 2.2 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.01.31 08:14:55 40.0022 42.0857 12.7 -.- 1.5 -.- CAMURLU-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2022.01.31 07:44:26 36.8313 28.0293 8.0 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.31 07:39:25 36.9788 27.6548 8.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.31 06:42:38 39.0967 40.1092 6.2 -.- 2.4 -.- HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2022.01.31 06:10:56 36.5838 30.1925 73.8 -.- 3.2 3.0 KARACAOREN-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel
2022.01.31 05:55:38 37.2208 30.4633 5.0 -.- 2.0 -.- BADEMAGACI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2022.01.31 04:39:28 37.6965 25.9440 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.31 04:06:41 39.0873 40.0598 5.0 -.- 1.7 -.- CALIKAYA-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2022.01.31 04:00:04 38.2262 38.7625 8.9 -.- 2.8 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.01.31 03:49:53 39.0768 40.0415 5.0 -.- 4.8 4.7 OKCULAR-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2022.01.31 01:51:05 37.8522 26.9977 6.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.31 01:46:56 38.2162 35.2255 19.7 -.- 1.6 -.- YESILOVA-YESILHISAR (KAYSERI) İlksel
2022.01.31 01:42:06 38.1183 27.4010 5.0 -.- 1.6 -.- SAGLIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2022.01.31 01:05:18 38.9317 26.1275 8.8 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.31 00:13:57 38.9585 26.7110 8.7 -.- 1.9 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2022.01.31 00:04:07 34.7398 25.0508 12.9 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.30 23:46:11 38.9370 26.7097 9.3 -.- 1.9 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2022.01.30 23:42:31 40.4090 26.2238 13.6 -.- 2.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.30 23:09:24 38.9577 26.7047 8.4 -.- 3.8 3.7 DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
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