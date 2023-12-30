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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süper Kupa maçıyla ilgili gelişmelere değinerek, "O kupa maçı artık oynanmasın, millet bu hamleyi unutmayacak, burada ortaya konan tavrı unutmamalı. Vallahi, o kupayı ikiye bölün biri Galatasaray Müzesi biri Fenerbahçe Müzesi'nde olsun" dedi.

İmamoğlu, Beşiktaş'ta yenilenen Barbaros Meydanı ve Barbaros Bulvarı'nın açılış törenine katıldı. Törene, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de katıldı.

İmamoğlu, program öncesinde sosyal medya hesabından "Bayrağını al, Beşiktaş'a gel. İstanbullular, bugün saat 15.00'te Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve spor kulüplerimizin bayraklarıyla Beşiktaş Barbaros Meydanına davet ediyorum" çağrısı yaptı.

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Etkinlik öncesinde, vatandaşlara Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı bayraklarla birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe bayrakları da dağıtıldı. İmamoğlu, açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmada dün Suudi Arabistan'da yaşananlara vurgu yaptı.

O MAÇ ORADA YAPILSAYDI ÇOK KÖTÜ OLURDU

İmamoğlu, "Dün yaşadığımız olaylar ve süreç hepimizi üzdü canımızı sıktı. Bu milletin hassasiyetlerine kimsenin dokunamayacağını milletçe bir kez daha gösterdik. Bizim çok hassas olduğumuz konular vardır, milli meselelerimiz vardır, inançlarımızla ilgili hassasiyetlerimiz vardır. Hiçbir yerde hiçbir noktada hassasiyetlerimize pervasızca saygısızca davranışa asla müsaade etmeyiz, gereğini yaparız Bu anlamda kendine yakışanı yapan her iki camiayı da tebrik ediyorum, o maç orada yapılsaydı çok kötü olurdu, geri dönmekle en doğrusunu yaptılar. Altını çizelim, gidilmesi de yanlıştı. Sizler centilmen insanlarsanız; sevgili dostlar, şöyle söyleyeyim bugün burada bakın birleştik. Bu birleşmenin harcı yine Mustafa Kemal Atatürk oldu. Yine Türk Bayrağımız oldu, yine İstiklal Marşı'mız oldu." dedi.

İmamoğlu, "O kupa maçı artık oynanmasın, millet bu hamleyi unutmayacak, burada ortaya konan tavrı unutmamalı vallahi o kupayı ikiye bölün biri Galatasaray Müzesi biri Fenerbahçe Müzesi'nde olsun. Bir şölen yapın, o şölenin yeri de Dolmabahçe'de İnönü Stadı olsun. Üç takımın bütün Türkiye'nin takımlarını davet ettiği bir spor şöleni olsun" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na konuşması sonrası sahnede Beşiktaş atkısı hediye edildi.