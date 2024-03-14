İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye - Ataşehir - Göztepe metro hattının test sürüşünü gerçekleştirdi. İmamoğlu, sosyal medyada gündeme gelen eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın sözlerini hatırlatarak, "Ben Sayın Cumhurbaşkanına ve diğer bu anlamdaki savunucuları rahmetli Erbakan’ın o ders gibi videosunu dinlemeyi tavsiye ediyorum" dedi.

İmamoğlu, Ümraniye - Ataşehir - Göztepe metro hattının test sürüşüne katıldı. Ataşehir İstasyonunda Metro A.Ş yetkililerinden bilgi alan İmamoğlu daha sonra metroya binerek test sürüşü gerçekleştirdi.

“YÜZDE 80 SEVİYEYE GELMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Aldığı brifingin ardından açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Göztepe, Ataşehir, Ümraniye hattımız İstanbul için önemi sadece Göztepe'den yani Kadıköy'den, Ataşehir'den, Ümraniye'den geçmesiyle sınırlı değil. Aynı zamanda bugünün hükümetinin çok önem verdiği ve bunun eğrisiyle, doğrusuyla tartışma zemini ayrıdır ama finans merkezinin de içinde bulunduğu bir hat olması. Şöyle bir durum devraldı. Bir kere bu gerçeği bütün arkadaşlarımız duysun, görsün. Yani bir hat hariç hiçbir hatta bir çalışan mobilizasyonu, çalışan hareketliliği neredeyse yoktu, sıfırdı. Yani şantiyeler boştu. Bu şantiyede yüzde dört seviyesinde devraldığımız şantiyelerden birisi. Yani şöyle düşünün. Tam 2 buçuk senede yüzde 4 ilerleme, biz 2019 Ekim ayında buraya start veriyoruz. Günün sonunda bugün bu hatta yüzde 80 seviyeye gelmenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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“BÖYLE BİR KAYNAĞI BULDUĞUMUZ İÇİN BİZE TEŞEKKÜR EDİN"

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizen İmamoğlu, “Biz inşallah 2025 yılında Göztepe, Ataşehir, Ümraniye hattımızı insanlarımızın hizmetine 4 buçuk, 5 yıllık yoğun çalışmayla birçok engellemeyle bakın her kredi teminimizin minimum bir yılı, bir buçuk yılı ortalaması bir buçuk yıl. Biz hani işi pişirmişiz, olgunlaştırmışız, kurumlarla uzlaşmışız. Meclisten çıkması bir süre, hazine onayı bir süre. Bütün bunlar üst üste koyduğunuzda bir, bir. Yıl ya niye geciktiriliriz? Bu bulduğumuz fonlar, kaynaklar uzun vadeli ödenecek olan bu paralar ülkeye dışarıdan giren bir kaynak bu bir, o kaynakla burada az önce gördüğünüz selamlaştığımız binlerce çalışanımızın ekmeği oluyor, iki. Taşeronlarımız ya da yüklenicilerimizin tamamı yerli üç. Buralarda kullanılan birçok ürün, yerli ürün dört. Yani o kadar ekonomiye katkısı var ki. Bakın neredeyse 1.6 Milyar Euro temin etmişiz, bütün metro hatlarımıza bu 4 buçuk yıl içerisinde. Yani böyle bir kaynağı bulduğumuz için bize teşekkür edin" diye konuştu.