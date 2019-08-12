12 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İmamoğlu, kent meydanlarıyla ilgili açıklamasında "Taksim Meydanı için arkadaşlarımız yine bir yol haritası belirlediler. Hızlıca sağlıklı bir proje elde etme adına çalışmaları kamuoyu önünde kısmen yarışma ve seçici kurulların oluşması ile yönetmeyi planlıyoruz ve vatandaşın da takdirine sunmayı niyetindeyiz" dedi.
ARKEOLOJİ MÜZESİ MÜDÜRÜ DE EŞLİK ETTİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde yapımı devam eden Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı'nın Beşiktaş istasyonundaki inşaat şantiyesine geldi. İmamoğlu´na İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin ve bölgedeki arkeolojik kazıları yürüten İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal ve çok sayıda teknik ekip de eşlik etti. Şantiyedeki çalışmalar ve arkeolojik kazılar hakkında bilgi alan Ekrem İmamoğlu daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.
İmamoğlu, "Kabataş -Mahmutbey metromuzun bir parçası burası. Buradaki kazı çalışmaları bizim için çok önem arz ediyor. İstanbul'un muazzam bir tarihi geçmişine ışık tutan bir çalışma var burada. Son aldığımız bilgiye göre de zaten buradaki kazılardan dolayı, bu istasyon alanında bir gecikme söz konusu ama bizim Kabataş - Mahmutbey hattını engelleyici bir durum ortaya koymuyor. Sadece bu durak geç devreye girebilir. Buradan giriş - çıkış biraz gecikebilir. Hatta onunla ilgili pratik olarak pratik bir çalışma da yapılıyor. Hattın devreye alınması ile ilgili öngördüğümüz tarihin gecikmesine sebep olacak bir durum değil. Yine Kabataş - Mahmutbey çalışacak ama bu durak gecikmeli olarak devam edecek. Şu an yapılan öngörülü çalışma bu. Kazı çalışmaları da en üst seviyede devam ediyor. İnsan heyecan duyuyor tabii. Hem Osmanlı, hem Bizans hem de Tunç Çağı Dönemi´ne kadar inen verilerin burada olması heyecan verici. Bu alanda istasyon çalışmaya başladığı andan itibaren bile, insanlar metroya iniş yapacaklar ama inmeseler de yukarıdan buradaki kalıntıları görebilecekleri bir düzeni sağlıyor olacak bu proje. Dolayısı ile burası hem bir istasyon hem de bir Açıkhava müzesi olacak. O bakımdan çok önemli" diye konuştu.
MECİDİYEKÖY - 3. HAVALİMANI HATTI
Geçen yıldan itibaren duran yada yavaşlatılan metro hattı projelerine hassas bir şekilde baktıklarını ve söz konusu alanlarda önlem alma adına çalışma yapacaklarını ifade eden İmamoğlu, bu çalışmalarla ilgili en geç eylül ayına kadar rapor hazırlanacağını belirtti. Mecidiyeköy - İstanbul Havalimanı metro hattı projesi hakkında da konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mecidiyeköy - 3. Havalimanı hattı şu an Ulaştırma Bakanlığı tarafından ihale edilmiş bir hat ve çalışmalar yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesinin ihale ettiği bir hat değil. Bizim diğer metro ve metrobüs bağlantı hatları ile örtüşen bir istasyon yapısı oluşuyor. Ulaşım planında bu mevcut." Şeklinde konuştu.
"TAKSİM MEYDANI İÇİN ARKADAŞLARIMIZ YİNE BİR YOL HARİTASI BELİRLEDİLER"
Kente genelindeki meydan projeleri hakkında da konuşan İmamoğlu, "Sadece Kadıköy, Üsküdar, Bakırköy ve şu an çok konuşulan Taksim meydanı değil, Bağcılar'dan Esenler'e birçok meydanı gözlem altına aldık. Ben tümüyle çırılçıplak, çok fazla bir şey ifade etmeyen koca meydanların bu kentte kimlik katmadıklarını düşünüyorum. Taksim de onlardan biri. Bu yalnızca benim düşüncem değil. Birçok insanın, toplumun bu yönde düşüncesi var. Toplumun daha canlı ve kimlik buldukları bir meydan beklentisi var. Meydanların tarihi bir geçmişi ve misyonu da var. Bu bakımdan biz bu alanlar hakkında oturup karar vermek istemiyoruz. Taksim Meydanı için arkadaşlarımız yine bir yol haritası belirlediler. Hızlıca sağlıklı bir proje elde etme adına çalışmaları kamuoyu önünde kısmen yarışma ve seçici kurulların oluşması ile yönetmeyi planlıyoruz ve vatandaşın da takdirine sunmayı niyetindeyiz. Böyle bir metot netleştiğinde bunu sizle paylaşacağız. Hatta çok yakın zamanda paylaşacağız" dedi.
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