İmamoğlu: Bir gün beni davet et, anlatayım

Burada konuşan İmamoğlu, az zamanda büyük işler başarmak zorunda olduklarını belirterek, "Memleketimiz için başarmak zorundayız. Milletimiz için başarmak zorundayız. Sadece milletin ittifakına oy verenler için değil; 86 milyon insanımız için başaracağız. Türkiye'de siyasete ahlak gelsin, dinamizm gelsin; siyasette bencillik gitsin, kibir bitsin. Siyasete, 'Liyakat gelsin. Siyasete, çok çalışmak kültürü gelsin. Partizanlık, devletimizin bütün kurumlarından uzaklaşsın. Partizanlıkla insanlara öncelik değil; memleketimizin her bireyine eşitlik gelsin' diye yola çıktık. Size bu milletin vicdanını, bu devletin aklını, bu insanlarımızın ahlakını, hak, hukuk ve adaletin simgesi olmuş sevgili 13'üncü Cumhurbaşkanı'mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim" dedi.

"Buradan, AK Parti ilçe binası karşımızda; onları da selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi burada; onları da selamlıyorum. Yeniden Refah Partisi burada; onları da selamlıyorum. Herkesin elini sıkmaya geliyoruz. Herkesle konuşacağız. 'Benden değilsen yoksun asla' demeyeceğiz. Derdin ne diyeceğiz? İstanbul'da, '16 milyon insanın belediye başkanı olacağız' dedim. 16 milyon insanın belediye başkanı nasıl olunur? 39 ilçesi var. Her ilçesi gezilir, her ilçeye eşit hizmet verilir. Her ilçeye gittiğinde, o ilçenin belediye başkanına saygı gösterilir ve o insanın eli sıkılır, masada konuşulur, dertleşilir. Bunu yaparsan, 16 milyon insanın belediye başkanı olursun. Şimdi memleketimizi yöneten akıl, memleketimizi yöneten şahıslar, memleketimizi yöneten Sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul'a gelip, İstanbul Belediye Başkanı'na laf atmaz. Gerek yok. Bu ülkenin, milletin oyuyla seçilmiş bir kişi, Cumhurbaşkanı olduktan sonra, 86 milyon insanın Cumhurbaşkanı olmalı. Her şehre gittiğinde hal, hatır sormalı, çözüm aramalı. Efendim neymiş; bana 'Çivi bile çakmamış' diyor. Bak, bak, bak. Ben de diyorum ki; 'Allah aşkına bir gün beni davet et, anlatayım.' Sorun yok, anlatırım. Fakat 1 gün yetmez hizmetlerimi anlatmaya, 1 gün."

"İNANACAĞINIZ TEK ŞEY VAR; MİLLETİN İTTİFAKI"

14 Mayıs'ta 86 milyon insanın iktidara 'Güle güle,' 'Bay bay' diyeceğini anlatan İmamoğlu, "86 milyon insanımızla, bu ülkenin sahibi olduğunu hissettirdiği bir dönemi başlatacağız. Gençlere hatırlatayım; dayınız yok, halanız yok, tanıdığınız yok, o malum partiye de üye olma durumunuz yoksa işe girebiliyor musunuz? İşte biz ne diyeceğiz biliyor musunuz? Bu memlekette çaba gösteren, emek gösteren, çalışan herkese, 'Hakkımı alacağım duygusu'nu her gence vereceğiz. Bu ülkede yüzde 80'e yakın insanımız, adaletin olmadığına, hak, hukuk sisteminin olmadığına dönük yorum yapıyor. Hukuksuzluğu bu ülkenin her noktasına sokan, partizanlığı devletimizin her kurumuna tabiricaizse sokan bu akıl diyor ki: 'Ben çözeceğim.' Ya Allah aşkına, sen sorunların hepsini yarattın. Nasıl çözeceksin? İnanmayın bunlara, inanmayın. İnanacağınız tek şey var; milletin ittifakı" diye konuştu.

"ESAS KADROMUZ; HEPİNİZİN EVLATLARI"

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in birlikte neler başarabileceğini bildiğini söyleyen İmamoğlu, "Nereden biliyorum? İstanbul'daki başarımızdan. Bir arada, yan yana olduğumuzda neleri başarabileceğimizi biliyorum. İşte o, bütün ekonomik sorunlarınızı çözecek, büyük bir kadroya dönüştü. 6 siyasi partinin liderleri, ekipleri işte bugün burada. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Torun, sizi selamladı. İnanınız; milletine kendini feda etmiş, bu yolda hizmet edecek, ahlaklı, namuslu, dürüst, erdemli, halkı için mücadele edecek yüzlerce siyasi kadromuz var. Ama esas kadromuz kim biliyor musunuz? Hepinizin evlatları. Şu pırıl pırıl hanımefendiler, beyefendiler. Şu enerjisi yüksek, kalbi temiz, gençlerimiz" dedi.

"14 MAYIS'A KADAR HER YERİ GEZECEĞİZ"

İmamoğlu, 14 Mayıs'a az kaldığını hatırlatarak "14 Mayıs'a kadar her yeri gezeceğiz. Her yerde konuşacağız, dertleşeceğiz. Ama bu iş, sadece bizim ya da siyasi dostlarımızın işi değil. Bu işi, hep birlikte başaracağız. Ne yapacağız? Herkesin gönlünü kazanacağız. Nasıl? Konuşacağız, dertleşeceğiz, dinleyeceğiz. Gerçekler ile yüzleşeceğiz. Onlara anlatacağız. Ahlaklı, erdemli bir dönemin, bu memlekete ne kadar iyi geleceğini onlara anlatacağız. Bu memleketin bir araya gelmeye ihtiyacı var. Bu memleketin ekonomide iyileşmeye, eğitimde iyileşmeye, sağlıkta iyileşmeye, adalete, gençlerin geleceğe umutla bakmasına ihtiyacı var. 'Ekonomik sorunlarını çözmezse, problemlerini aşmazsa, başarılı olamayız' deyin. Ama önce dinleyin. 'Fırça atar gibi konuşan siyasetçilerden bıktık' deyin. 'Suratı asık değil; yüzü güleç insanlar istiyoruz´ deyin. 'Herkesi seven, milleti işaret ile bile döven değil; milleti birleştiren, milleti o partili bu partili diye ayrıştıran değil; milleti birleştiren bu sürece ihtiyacımız var' diye hep beraber yola çıktık. Bunları herkese anlatın ve bize yardımcı olun" diye konuştu.

"MANSUR BAŞKAN VE BEN HAZIRIZ"

Bu süreçte Kılıçdaroğlu liderliğindeki 6'lı masanın kendisine ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da görev verdiğini hatırlatan İmamoğlu, "Hazırız. Hep beraber bu milleti ayağa kaldıracağız. Çünkü vatandaşın gözünün içine bakarak, onu hissederek, küçük oğlumuzun, küçük kızımızın, genç arkadaşlarımın, kardeşlerimin, milletimizin her derdini anlayan, ona dönük, onun hizmetini karşılamaya çaba gösteren bir ahlaka sahibiz. Bu ahlakı, bu toprakların vazgeçilmez lideri Mustafa Kemal Atatürk'ten aldık ve bu ahlak ile bu süreci yöneteceğiz. Kimsenin kalbini kırmayacağız. Bu seçimi, sadece bize oy verenler için değil; bütün millet için kazanacağız. Millet İttifakı ile kazanacağız. Milletin ittifakı ile kazanacağız. 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu ile kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. 15 Mayıs'ta ne olacak biliyor musunuz? Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.