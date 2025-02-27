Ekrem İmamoğlu Genel Merkez'de partililere seslenecek
CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçime katılmaya hak kazanan İBB Başkanı İmamoğlu'nun, bugün parti genel merkezinde partililere seslenmesi bekleniyor
Giriş: 27.02.2025 - 08:25 Güncelleme: 27.02.2025 - 08:25
Türkiye Belediyeler Birliği (TTB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün CHP Genel Merkezi'nde partililere seslenecek.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı sıfatıyla CHP Genel Merkezi'nde olacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla “Gel, Seç, Tarihe Geç” ön seçim toplantısı düzenlenecek.
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