15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2020 sınavı sonuçları için sona gelindi ve sonuçlar EKPSS sonuçları açıklandı. ÖSYM, sınavın ardından soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını da erişime açmıştı. İşte ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama ekranı

2020 EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

EKPSS 2020 sonuçları ÖSYM tarafından "15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI" açıklamasıyla duyuruldu.

2020 EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2020 ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ