Ekonomik düzenlemeleri de içeren, `torba kanun teklifi´ TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu´nda kabul edildi. Teklif ile; Terörle mücadele kapsamında; gözaltı süreleri yeniden düzenleniyor. Gözaltı süreleri 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 yıl uzatılacak.

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