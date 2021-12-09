Buna göre, toplanan inek sütü miktarı ekimde yıllık bazda yüzde 2 artarak 803 bin 315 tona yükseldi. Toplanan inek sütü miktarı, ocak-ekim döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 arttı.
Ekimde ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.
Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 137 bin 195 ton olarak kayda geçti. Ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 5,3 azalarak 1 milyon 263 bin 619 ton oldu.
Ekimde geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 3,9 azalarak 92 bin 648 ton olarak hesaplandı. Üretim, ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artarak 947 bin 741 ton olarak gerçekleşti.
Ekimde geçen yılın aynı ayına göre tereyağı üretimi yüzde 41,2, ayran üretimi yüzde 26,4, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 3 artarken, inek peyniri üretimi yüzde 2,7, yağsız süt tozu üretimi yüzde 3,3, kaymak üretimi yüzde 22,1, diğer peynirlerin (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) üretimi yüzde 40,4 azaldı.
Ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yağsız süt tozu üretiminde yüzde 20,6, ayran üretiminde yüzde 18, tam yağlı süt tozu üretiminde yüzde 11,9, tereyağı üretiminde yüzde 4,6, diğer peynirlerin (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) üretiminde yüzde 3,3, kaymak üretiminde yüzde 2,7 artış, inek peyniri üretiminde yüzde 0,3 azalış oldu.
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