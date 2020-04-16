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Emniyet Genel Müdürlüğü, 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

EGM'den yapılan açıklamada iddialar yalanlanırken asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatların başlatıldığı duyuruldu.

EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur.

Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmî makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır.