Ege kıyıları için önemli uyarı!

AA

Meteorolojiden yapılan uyarıda, son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Aydın'ın kıyı ilçeleri ve İzmir'in batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden itibaren Balıkesir'in kuzeybatısı ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

AA'da yer alan habere göre sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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