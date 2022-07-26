Ege Denizi'nde Türk yelkenlisine taciz

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, 25 Temmuz saat 08.50'de Bulamaç Adası'nın 3,8 deniz mili güneybatısında Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı'na katılan bir yelkenli tekneye Yunan Sahil Güvenlik unsurunun taciz teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.
Yunan botunun, Türk Sahil Güvenlik botuyla icra edilen önleme manevraları ile engellendiği ve bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "25 Temmuz 2022 tarihinde saat 08.50’de Bulamaç Adası 3.8 deniz mili (yaklaşık 7 km) güneybatısında Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışına katılan bir yelkenli tekneye taciz teşebbüsünde bulunan Yunan Sahil Güvenlik unsuru, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından icra edilen önleme manevraları ile engellenmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.
TEKNE KAPTANI YAŞANANLARI ANLATTI
Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'ndeki marinaya demirleyen teknenin kaptanı ve yelken antrenörü Murat Tan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarış sırasında Yunan Sahil Güvenlik botunun tacizine uğradıklarını ve bu nedenle büyük tehlike atlattıklarını söyledi.
Teknede biri kadın 9 yarışmacının olduğunu dile getiren Tan, "Sağ olsun Türk Sahil Güvenlik ekipleri, onların bize yaklaştığını gördüğü an direkt hızlı şekilde yardımımıza geldi. Yunan güçleri, teknemizi batırmaya yönelik bir hareket izledi. Bunun nedenini bilmiyoruz. Teknemiz filodaki tek bayrak kırmızısı tekne, belki de o nedenle oldu, şu an bilemiyoruz. Yaklaşık 30 dakika çok sıkıntılı süreç yaşadık." ifadesini kullandı.
Teknede yer alan Oğuzhan Uçoğlu da büyük tehlike atlattıklarını belirterek, kendilerine destek veren ve Yunan botunu uzaklaştıran Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.
Denizde yaşananlar, yarışmacılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde "Gelecek için yelken açıyoruz" sloganıyla yarışan teknenin önünden Yunan botunun hızla geçtiği görülüyor. Bu sırada yarışı takip eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Yunan botunu yarış rotası dışına çıkartması da görüntülere yansıyor.
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