Ege Denizi'nde 5,4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.25'te merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AA'nın haberine göre; Datça açıklarındaki depremin 48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.