Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ege Denizi'nde 5'in üzerinde depremler!

        Ege Denizi'nde 5'in üzerinde depremler!

        Ege Denizi'nde saat 23.15'te 5,2 büyüklüğünde, saat 01.37'de 5,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.02.2025 - 23:28 Güncelleme: 11.02.2025 - 02:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ege Denizi'nde 5'in üzerinde depremler!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 23.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin en yakın kara parçası olan Muğla'nın Bodrum ilçesine 160.66 kilometre mesafede olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Ege Denizi'nde saat 01.37'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.37'de merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        AA'nın haberine göre; depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ege Denizi deprem
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        Afyonkarahisar'da fabrika yangını
        Afyonkarahisar'da fabrika yangını
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Denize düşen kardeşlerden biri bulundu
        Denize düşen kardeşlerden biri bulundu
        Adana'da saldırı: 3 ölü
        Adana'da saldırı: 3 ölü
        Litvanya Cumhurbaşkanı: Elveda Rusya, elveda Lenin
        Litvanya Cumhurbaşkanı: Elveda Rusya, elveda Lenin
        Ahmed Şara: Filistinlileri kimse topraklarından çıkartamaz
        Ahmed Şara: Filistinlileri kimse topraklarından çıkartamaz
        Sokak ortasında taşlı sopalı kavga kamerada
        Sokak ortasında taşlı sopalı kavga kamerada
        Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi
        Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi
        "Aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum"
        "Aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum"
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        Habertürk Anasayfa