Ege Denizi'nde 4.1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem!

Son dakika deprem: Ege Denizi'nde 4.1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem! - Günün öne çıkan haberleri

HABERTURK.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası açıklarında saat 13.27'de meydana gelen depremin derinliği 6.33 kilometre olarak belirlendi.

AA'da yer alan habere göre İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında, saat 13.29'da oluşan sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin, İzmir başta olmak üzere Ege kıyısındaki kentlerde de hissedildiği öğrenildi.