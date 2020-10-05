Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 17.57'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 15,70 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.