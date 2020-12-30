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Merkez üssü Ege Denizi'ndeki On iki Ada olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin başta İzmir ve Kuşadası olmak üzere Ege'nin çeşitli bölgelerinden hissedildiği kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor...