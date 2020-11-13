Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar'ın Sığacık Kokar koyu mevkiinde bir balık çiftliği kafesine, içinde bir grup düzensiz göçmen bulunan yelkenli teknenin çarptığı ihbarı geldi.

AA'nın haberine göre, görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sürüklenen teknedeki 70 sığınmacıyı kurtardı.

Öte yandan Çeşme ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 3 sığınmacı da Sahil Güvenlik görevlileri tarafından kıyıya getirildi.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.