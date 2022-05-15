Şiddetli yağmur Edirne kent merkezinde sürücü ve yayalara zorlu anlar yaşattı. Akşam saatlerinde başlayan yağış, etkisini giderek arttırdı.

DHA'nın haberine göre kısa sürede sağanak yağışa dönen yağmur yollarda su birikintileri oluşturdu.

Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar ise bulabildikleri saçak altlarına sığındı. Yaklaşık 10 dakika süren sağanak sonrası şehrin birçok caddesi gölete döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Edirne'de yağış bu gece ve yarın aralıklarla devam edecek.