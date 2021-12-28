Edirne'yi sağanak vurdu! Yollar ulaşıma kapatıldı

DHA

Meteoroloji'nin Trakya'da sağanak uyarısının ardından Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yağış etkili oldu.

DHA'nın haberine göre, ilçede dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran sağanak nedeniyle sanayi sitesindeki birçok iş yerini su bastı.

Etkili olan yağmurda derelerin taşması nedeniyle Uzunköprü Kırkkavak, Beykonak ile Çöpköy kavşağı da trafiğe kapatıldı.

Jandarma, şerit çekerek trafiğe kapatılan yollardan araçların ilerlemelerine izin vermedi. Bu köylere gidiş alternatif yollardan sağlanıyor. Uzunköprü Belediyesi ekipleri su basan iş yerlerinde boşaltma çalışması başlattı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışın gece boyu ve yarın devam etmesinin beklendiği açıklayarak uyarılarını yineledi. İlçeye son 12 saatte metrekareye 54 kilogram yağış düştüğü belirtilen Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ise Belediye ve diğer ekiplerin olası taşkınlara karşı hazır durumda bekletildiğini, olası taşkınlara karşı tedbirlerin alındığını açıkladı.

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