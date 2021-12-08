Edirne'de korkunç kaza! 2 ölü

Bulgaristan'dan gelen H.O'nun (34) kullandığı 34 ZK 3427 plakalı otomobil, Kapıkule Sınır Kapısı yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bariyerlere, ardından yakındaki akaryakıt istasyonunun önünde, park halindeki 33 AIF 344 plakalı TIR'a çarptı.

AA'nın haberine göre; kazada, otomobilde sıkışan sürücü H.O. ile yanındaki A.U.Ç. (32) yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan cenazeler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Kazanın ardından TIR sürücüsü G.O, gözaltına alındı.