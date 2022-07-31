Edirne'de çıkan yangında felaketin eşiğinden dönüldü!

Edirne'de bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında, alevleri arasında mahsur kalan 'Alper' isimli genci itfaiye ekipleri son anda kurtardı.
DHA'nın haberine göre, alevlerin küle çevirdiği ev kullanılmaz hale gelirken, korkudan şoka giren genç ambulansla sevk edildiği hastanede tedaviye alındı.
BİR ANDA ALEVLERE TESLİM OLDU
Yangın, öğle saatlerinde Dilaverbey Mahallesi Maarif Caddesi üzerindeki Tekin 3 - Akın Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında, daireden çıkan alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu İtfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, alevlerin içinden kaçarak balkona sığınan Alper isimli genç yardım istedi. İtfaiye ekipleri genci kurtarmak için zamanla yarıştı.
İtfaiyenin ulaştığı, korkudan şoka giren Alper, merdivenle kurtarıldı. Mahallelinin de yardımıyla sağlık ekiplerine teslim edilen gencin, psikolojik sorunları olduğu ve bu nedenle kendini ifade edemediği belirtildi. Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık uğraşı sonucu söndürülen yangında daire ve alevlerin sıçradığı alt kat kullanılamaz hale geldi.
'KİM OLSA AYNISINI YAPARDIM'
Gencin kurtarılmasına yardım eden apartman sakini Tolga Başol, dumanları fark edip hemen dışarı çıktıklarını söyledi. Başol, "Sesleri duydum dışarı çıktım, baktım kardeşimiz evde yalnız. Annesiyle yaşıyordu normalde ama annesi evde yokmuş. Çocuk yalnız kalmış evde. Çok şükür ki kurtardık kardeşimizi, sadece maddi hasar oluştu. Alper bizim canımız neticede, kim olsa aynısını yapardım. Bundan 2 ay önce bir yangın daha çıkmıştı. Yine yangın çıktı. Çok şükür ki maddi hasarla atlatıldı" diye konuştu.
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