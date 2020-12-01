Son dakika: Edirne'de 4 iş yeri ve bir fabrikaya karantina - Haberler

AA

Uzunköprü İlçe Hıfzıssıha Kurulu, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında toplanarak karantina kararları aldı.

AA'nın haberine göre, toplantıda alınan kararla ilçe merkezinde faaliyet gösteren birer süper market, fırın, çay ocağı ve bakkala giriş ile çıkışlar 5 gün yasaklandı.

İlçeye bağlı Kurtbey köyünde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında da 7 gün boyunca karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Semt pazarlarında esnafın dönüşümlü tezgah açması ve bu sayede yoğunluğun yüzde 50 azaltılmasına da karar verildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!