Eda Nur'un ölümünde flaş tahliye kararı!

Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos 2021 tarihinde ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının bir binanın 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi.
DHA'nın haberine göre Kaplan, intihardan önce annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajını gönderdi.
Kaplan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf G. ve Mehmet A. gözaltına alındı. Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza mahkemesince 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.
ADLİ TIP RAPORLARI DOSYAYA GİRDİ
Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 18'er yıl hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, intiharından bir hafta önce mekanda eğlendikten sonra Eda Nur Kaplan'a otelde cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen sanıklar ile Eda Nur Kaplan'ın annesi Fatma Polatoğlu, ablası Güler Kaplan ve taraf avukatları hazır bulundu.
Mahkeme başkanı, bilirkişi ve adli tıp raporlarının dosyaya girdiğini söyledi. Savunma yapan sanık Mehmet A., ailenin avukatlarının mahkemeyi uzatmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek, "Bütün suçlamalar bize yapılıyor; ama delil yok. Ben kimseye zorla bir şey yapmadım. 8 aydır tutukluyum. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Sanık Yusuf G. ise, Eda Nur Kaplan'ı tehdit etmediğini söyleyerek, "O kız o gün zerre sarhoş değildi. Ben böyle bir duruma karışmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf G.'nin yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 3 gün imza atma adli kontrol şartıyla tahliyesine, Mehmet A.'nın ise tutukluluğunun devamına karar verdi.
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