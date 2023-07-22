"Bu da bir afet. Bununla ilgili bölge milletvekillerine aldığımız kararları ileteceğiz. Bunu bakanlığa, hükümetimize bildirmelerini isteyeceğiz. Burada çiftçinin mevcut borçlarının ötelenmesini ve bu zararla ilgili ilave kredi verilmesini talep ediyoruz. Çünkü maliyetlerimiz çok arttı. Aşırı yağış ve sonrasındaki sıcaklar bağlarda bu hastalığı meydana getirdi."