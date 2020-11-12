12 Kasım depreminde can verenler dualarla anıldı!

Düzce ve Bolu, 12 Kasım 1999'da, saat 18.57'de 30 saniye süre süren Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki depremle yıkımı yaşadı. Düzce'de 710, Bolu'da ise 48 kişinin öldüğü depremin 21´inci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.
Depremin merkez üssü olan Kaynaşlı'da gerçekleştirilen anma törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Törende depremde yaşamını yitirenler için dualar okundu; vatandaşlara helva ikram edildi.
YAKINLARINI KAYBEDENLER DEPREM ŞEHİTLİĞİ'NE AKIN ETTİ
DHA'da yer alan habere göre depremde yakınlarını kaybedenler, Kaynaşlı ilçesinde bulunan Deprem Şehitliği'ne akın etti. Yakınlarını kaybeden depremzedeler acılarının üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.
Depremde 2 yeğenini kaybeden, Hanife Şahin, "Amca çocuklarıydı. Biri bekardı, birisi evliydi. O zamanki belediye reisinin binasının altında bulundular. Benim yeğenlerimdi. Sokaklarda 3 gün yeğenlerimin bulunmasını bekledik. Bunları çıkardılar hiç göstermediler" dedi.
"ÇOK ZOR VE ÇOK ACI GÜNLERDİ"
Depremde babasını kaybeden, oğlu da enkazdan sağ olarak kurtarılan Fikriye Güner, "Babamı kaybettim. Kahvehanesi vardı. Namazdan çıkan amcalar yanına gelirdi. 9 arkadaşıyla birlikte enkaz altında kaldılar. Çok üzgünüm. Biz de yaşadık.
Asla o acılar unutulmuyor ve unutulmaz. Zor günlerdi. Çok zor ve çok acı günlerdi. İzmir´de yaşanan depremde de 1999´da yaşadığım duyguları yaşadım. Çok üzücüydü." diye konuştu.
"AYNI BUGÜNKÜ GİBİ ACIM TAZE DURUYOR"
Depremde eşini kaybeden Dilber Erdol, "Aynı bugünkü gibi acım taze duruyor. İzmir´de yaşanan depremde de aynı acı ve korkuyu hissettim. Çok üzgünüm çok" ifadelerini kullandı.
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