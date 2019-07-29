29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
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Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde 17 Temmuz günü aşırı yağışlarla birlikte yaşanan sel felaketinde 7 kişi kayboldu. Ekipler, felaketin hemen ardından arama çalışması başlattı. Esmahanım ile Uğurlu köyleri ve Sakarya´ya bağlı Kozluk köyü arasındaki 21 kilometrelik hatta yürütülen çalışmalarda acı haberler peş peşe geldi. 19 Temmuz'da Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da eşi Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın, 23 Temmuz'da Nilgün Kaplan ile kızı 9 yaşındaki Funda Kaplan'ın, dün ise Sanem Kaplan'ın ikizi Sinem Kaplan´ın cansız bedenleri bulundu.
Fatma ve Cengiz Töngel´in oğulları Kağan Töngel´i arama çalışmaları ise bugün sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Ekipler, dün Sinem Kaplan'ın cesedinin bulunduğu bölgede küçük Kağan´ın da cansız bedenine ulaştı.
VALİLİK´TEN UYARI YAPILMADIĞI İDDİALARINA YALANLAMA
Bu arada Düzce Valiliği, sel ve su baskınlarının yaşandığı 17 Temmuz gecesi köylerde uyarı yapılmadığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Meydana gelen sel ve su baskını ile ilgili olarak meteoroloji uyarı raporunun duyurulmadığı konusunda medyada çıkan bazı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Akçakoca Kaymakamlığı´na ulaşan meteorolojik uyarı mesajı, 17 Temmuz 2019 Çarşamba günü ilgili tüm muhtarlıklara ve belediyemize zamanında ulaştırılmıştır. Özellikle olayın yoğun yaşandığı köylerimizde gece cami hoparlörlerinden duyurular defaten yapılmıştır. Ayrıca Meteoroloji uyarı raporları Valiliğimizce mutat olarak da basın aracılığı ile vatandaşlarımıza duyurulmaktadır."
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