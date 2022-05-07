Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre, Düzce Yayakbaşı'nda 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 12.8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD ise depremin Düzce Merkez'de saat 00:51'de meydana geldiğini büyüklüğünün 2.8 ve 12.70 kilometre derinlikte meydana geldiğini kaydetti.
7 MAYIS 2022 AFAD SON DEPREMLER
7 MAYIS 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.05.07 00:51:57 40.8360 31.0175 12.8 -.- 2.9 -.- YAYAKBASI-(DUZCE) İlksel
2022.05.06 22:53:52 40.8808 31.0747 14.1 -.- 1.4 -.- KUSOGLU-CILIMLI (DUZCE) İlksel
2022.05.06 22:38:04 40.6615 29.2167 8.5 -.- 1.3 -.- SAMANLI-(YALOVA) İlksel
2022.05.06 22:24:17 37.1738 28.9448 9.6 -.- 1.9 -.- UZUNOLUK-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2022.05.06 21:25:34 36.8523 28.0975 71.0 -.- 1.6 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.05.06 20:32:01 39.8778 39.0892 5.8 -.- 2.7 -.- YENIKOY-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2022.05.06 19:41:10 36.2143 27.0523 8.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.06 18:44:42 40.4228 28.9327 10.3 -.- 2.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.05.06 17:05:45 36.2645 27.0265 3.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.06 17:01:31 36.2585 27.0595 6.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.06 16:44:23 37.0480 37.0302 1.7 -.- 1.7 -.- ORTAKLAR-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2022.05.06 14:27:37 39.3013 40.6562 5.4 -.- 2.2 -.- CEVRELI-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2022.05.06 14:14:23 37.5788 26.9378 5.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.05.06 13:03:51 36.5977 34.1905 11.6 -.- 1.6 -.- CIRIS-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2022.05.06 12:24:19 41.2800 28.8612 0.0 -.- 1.2 -.- AGACLI-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2022.05.06 12:17:45 39.4462 32.3472 0.0 -.- 2.0 -.- SIVRI-POLATLI (ANKARA) İlksel
2022.05.06 12:06:02 37.2533 34.7560 5.0 -.- 1.9 -.- GULEK-TARSUS (MERSIN) İlksel
2022.05.06 11:00:27 40.8058 32.9007 5.0 -.- 2.3 -.- CERKES (CANKIRI) İlksel
2022.05.06 07:11:33 38.2183 30.9182 11.4 -.- 1.4 -.- ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2022.05.06 06:44:52 39.5137 28.3852 5.0 -.- 2.6 -.- TASPINAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.05.06 05:45:30 35.2765 23.5657 12.9 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.06 04:43:57 37.8817 26.9220 3.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.06 04:21:37 37.8693 26.9558 7.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.06 04:18:22 37.8955 27.1490 6.3 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.06 04:09:26 37.8620 26.9775 7.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.06 02:18:05 39.2560 26.7042 5.4 -.- 1.5 -.- KUCUKKOY-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel
2022.05.06 02:07:23 38.3820 26.4428 13.8 -.- 1.7 -.- ILDIR-CESME (IZMIR) İlksel
2022.05.06 01:18:44 35.3193 23.4980 12.6 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.06 01:06:05 38.6147 30.8757 8.8 -.- 1.5 -.- MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
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