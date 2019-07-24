Düzce meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle 'afet bölgesi' ilan edildi...

DÜZCE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

17 – 18 Temmuz 2019 tarihlerinde meydana gelen sel afetinin Düzce ili genelinde Afet Bölgesi olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görüldü.

Düzce Valiliği tarafından konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

Düzce ili genelinde 17 – 18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afeti nedeniyle; Akçakoca ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerinde toplam 7 vatandaşımız sele kapılarak kaybolmuş, 5 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştı. Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde Valiliğimiz teknik personeli tarafından mahallinde yapılan afet etkisi belirleme çalışmaları sonucu hazırlanarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderilen ön hasar tespit çalışmaları neticesinde; Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda kesin ve itiraz hasar tespit çalışmalarının yaptırılarak, kesin ve itiraz hasar tespit çalışmaları neticesince hazırlanan hasar tespit raporu ve afetzede isim listesi mahallinde aynen ilan edilecektir.

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