Duygu Delen'in ölümünde yeni rapor

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmanın ardından mahkeme heyetine ulaşan raporda, adli ve tıbbi belgeler, sanığın aşamalardaki savunmaları, tanık ifadeleri, iddianame, otopsi, olay yeri inceleme ve bilirkişi raporlarına yer verildi.
AA'da yer alan habere göre, aralarında adli tıp uzmanı, genel cerrahi uzmanı, patoloji uzmanı, beyin ve sinir cerrahi uzmanı, ortopedi ve travmatoloji uzmanının da yer aldığı 30 uzmanın imzasının bulunduğu raporda, "Dava dosyasında kayıtlı bilgiler ve otopsisinden elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde, çocuğun ölümü genel beden travmasına bağlı kafatası, çok sayıda kot ve omurga kırığıyla birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana gelmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.
DNA İNCELEMESİ DE RAPORDA YER ALDI
Otopsisinde sağ kol ve sol bacakta ray şeklinde tarif edilen ekimozların yüksekten düşme sonrasında zemine çarpmanın etkisiyle oluşabilecek nitelik taşıdığı kaydedilen rapora, şöyle devam edildi:
"Adli dosyada, kayıtlı bilgiler, tanık ve sanık ifadeleri, tıbbi belgelerden elde edilen bulgular, otopsi sırasında çekilen fotoğrafların üst kurulca yapılan incelemesinde saptanan bulgular, olay yeri inceleme bulguları ve olay anına ait kamera görüntüleri birlikte değerlendirildiğinde, çocuğun ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşme ile husulünün mümkün olduğu, yüksekten düşme eylemi öncesi ayrıca künt bir travmaya maruz kalıp kalmadığı, yüksekten düşme eyleminin kendi iradesiyle mi yoksa bir başkasının etkisiyle mi meydana geldiğinin mevcut verilerle bilinemediği anlaşılmıştır."
Çocuğun hangi pozisyonda düşmeye başladığının mevcut verilerle bilinemediği aktarılan raporda, olayın gerçekleştiği dairenin alt katında bulunan çamaşır tellerine temas nedeniyle düşüş pozisyonunda değişiklik meydana gelebileceği belirtildi.
Dava dosyasında mevcut tıbbi belgeler ve otopsiden elde edilen bulgular dikkate alındığında, çocuğun düşme esnasında canlı olduğu, bilinç durumunun mevcut verilerle bilinemediği kaydedilen raporda, "Olayın gerçekleştiği odadan alınan şüpheli lekelerden elde edilen kan örneklerinin sanık Mehmet K'ye ait kan örneği ile genotipik olarak uyumlu olduğu, söz konusu kan lekelerinden Duygu Delen'e ait DNA profili elde edilmediği anlaşılmıştır." bilgisi yer aldı.
Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu tarafından hazırlanan raporda, "Sorulan diğer hususlar hakkında adli tıbbi değerlendirme yapılamadığı, adli tahkikat ile mahkemenizce aydınlatılmasının uygun olacağı oy birliğiyle mütalaa olunur." ifadesi kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.
Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.
Tutuklu sanık Mehmet K'nin 16 Haziran'da "ev hapsi" kararıyla tahliyesine karar verilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla ikametinde gözaltına alınan sanık 22 Haziran'da tutuklanmıştı.
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