Duygu Delen'in ölümünde çarpıcı gelişme!

13 Ağustos günü meydana gelen olayda, Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre, Mehmet Kaplan tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürerken, Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Kaplan, sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı.
Hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Kaplan, çarşamba günü SEGBİS yöntemiyle ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşma, suçlamaları reddeden Kaplan'ın tahliye talebi reddedilip, olay yerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilerek ertelendi
Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut, müvekkilinin tutuksuz yargılanması için başvuru hazırlığı yaptıklarını söyledi. Avukat Akbulut, müvekkilinin duruşmada, önceki ifadelerini doğrular nitelikte savunma yaptığını belirterek, "Müvekkilim, daha önce verdiği ifadeleri doğrular nitelikte savunmasını yaparken, mahkeme başkanının tüm sorularına önceki ifadeleri ile uyumlu olacak şekilde anlamlı ve tutarlı yanıtlar vermiştir. İfadesinde, Duygu ile evlenmeyi planladıklarını, ölümü ile kendisinin de acı çektiğini, sevdiği insanın katili gibi düşünülmekten dolayı üzgün olduğunu dile getirmiştir" dedi.
Adli Tıp Kurumu ve bilirkişi raporlarında, elde edilen deliller ile cinayet tespiti yapılamadığını savunan Akbulut, "Mahkeme heyeti huzurunda yaptığımız savunmada olay yeri tespit tutanağı, kriminal raporlar ve Adli Tıp Kurumu'nun raporlarının müvekkilimin baştan beri verdiği ifadelere uygun olarak geldiğini, iddianameye dayanak yapılan Prof. Dr. Hakan Kar´ın raporunun ise gelen kriminal raporlar ile birlikte dayanaksız kaldığı ortaya çıkmıştır. Prof. Dr. Hakan Kar'ın raporunda Duygu Delen´in baygın vaziyette düştüğünün kabulü gerekeceğini, bunun da kendisine yapılan şiddetten dolayı olduğunu, çamaşır iplerinde ve odanın muhtelif yerlerinde Duygu Delen´e ait kan izlerinin çıkacağını belirtmiş olmasına rağmen, odanın hiçbir yerinde ve ip üzerinde kan izinin bulunmadığı kriminal raporla tespit edilmiştir" diye konuştu.
"TUTUKSUZ YARGILANMA ŞARTLARI MEVCUT"
Mahkemenin, olay yerinde yeniden keşif kararı ve müvekkilinin tutukluluğunun devamına karar verdiğini anlatan Akbulut, "Yasal düzenlemeler gereği yargılama sürecinin sanık lehine değişme yolundaki kuvvetlilik, ev hapsinin olanaklılığı, kaçma şüphesinin olmaması ve delillerin zaten toplanmış olması nedeniyle müvekkilimin tutuksuz yargılanması gerekmektedir. Bu durumun düzeltilmesi için gerekli başvurular bir üst mahkeme nezdinde tarafımızca yapılacaktır" şeklinde konuştu.
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