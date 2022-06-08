Duş alan kadını dikizledi! Kadının kocası tacizciyi yakaladı!

İstanbul'da, geçtiğimiz gün sabahın erken saatlerinde Maltepe’de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın bodrum katındaki dairesinde duş alan kadının penceresini zorlayıp açarak izleyen taciz şüphelisi, banyo yapan kadın tarafından fark edildi.
TACİZCİYE MEYDAN DAYAĞI
İHA'da yer alan habere göre kadının durumu kocasına haber vermesi üzerine, evden çıkan öfkeli koca ile taciz şüphelisi arasında kovalamaca yaşandı. Tacizciyi sokakta yakalayan koca, öfke patlaması sonucu şüpheliye sokak ortasında tokatlar atarak meydan dayağı attı.
"ABİ ELİNİ AYAĞINI ÖPEYİM POLİSE VERME"
Tacizci, öfkeli kocanın elini öperek, “Abi elini ayağını öpeyim, vallahi aklım başımda değil, yemin ediyorum. Abi ne olur polise verme abi" diye yalvardı. Eşinin tacizci kişi tarafından izlenmesine sinirlenen koca, “Bırak, evde ben olmasam ne olacak, eşime mi saldıracaksın. Kıpırdama burada ağzını yüzünü kırarım” diye tepki gösterdi.
POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI
Kocanın haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kocanın şikayetçi olması üzerine taciz şüphelisi şahsı polis merkezine götürüldü.
OLAY KAMERAYA DA YANSIDI
Öte yandan koca tarafından tacizciye atılan meydan dayağa bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
"GEREKLİ CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"
İlker Kadir Akyayla, “Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Tacizci bir şahıs, evde duş alan kadını dikizlemiş. Kadın kocasına haber verince, kocası şahsı kovalayarak burada yakalayıp olayın siniriyle tekme tokat darp etti. Polis ekipleri tacizciyi götürdü. Yetkililerden bu tacizcinin gerekli cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.
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