'Dur' ihtarına uymayıp polise ateş açtılar!

AA

Son dakika... İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesinde şüphe üzerine 3 kişinin bulunduğu otomobile "dur" ihtarında bulundu.

AA'da yer alan habere göre uyarıya rağmen kaçan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Uzun süre devam eden kovalamacanın ardından toprak bir yola giren otomobil burada kaza yaptı.

POLİSE ATEŞ AÇTILAR

Araçtan inen 2 şüpheli polise tabancayla ateş etti. Zanlılar, polisin de silahla karşılık vermesiyle yaya olarak ağaçlık alana kaçtı.

Ekipler, araçta bulunan Yüksel B'yi gözaltına aldı. Kaçan 2 zanlıdan Ferhat T. de çalılık bir alanda dizinden yaralanmış halde bulundu.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Ferhat T. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin kasten adam öldürme, silahlı tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından arandığı öğrenildi. Araçta ve çevrede yapılan aramalarda 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Polisin kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor Şüphelilerin otomobille kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçtıkları anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.