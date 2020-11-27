İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Elazığ kara yolunda takibe aldıkları 44 AAE 678 plakalı kamyoneti durdurmaya çalıştı.

AA'nın haberine göre kamyonet sürücüsü, Eğil Kavşağı'nın 2. kilometresinde, aracını polis ekiplerinin üzerine sürdü. Ekip aracındaki 3 polis memurundan kıdemli başpolis N.O. ağır yaralandı.

Kazanın ardından kaçan kamyonet sürücünün yakalanması için Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yaralanan polisin Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.