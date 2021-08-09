Düğündeki kavga kanlı bitti

İHA

Denizli'nin Honaz ilçesinde gerçekleşen bir düğünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Honaz ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde gerçekleşen düğünde, iddiaya göre birlikte alkol alıp eylenen B.S. ile R.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Düğün salonundan sokak aralarına taşan kavgada, B.Y. üzerinde bulunan silahı peş peşe ateşledi.

B.Y.'nin silahından çıkan kurşunlar kavga ettiği R.K.'nin yanı sıra kavgayı ayırmaya çalışan F.B.'nin başına, R.K.'nin kardeşi C.K.'nin ise göğsüne isabet etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan F.B.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından ardından aracıyla kaçan B.S. ise aranıyor.