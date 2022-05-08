Düğünde zurnacıyı vuran maganda yakalandı!

Kesikkeli köyünde 4 Mayıs'ta bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde maganda kurşunu isabet eden zurna sanatçısı Emre Tıptaş'ın (40) ölümüyle ilgili aranan şüpheli E.C. jandarma ekiplerinde yakalandı.

AA'da yer alan habere göre şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kesikkeli köyünde, 4 Mayıs'ta bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde, silahla havaya rastgele ateş açılması sonucu zurna sanatçısı Emre Tıptaş (40) hayatını kaybetmişti. Kaçan zanlı E.C'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.