Düğün kana bulandı! Pompalı ile vuruldu

DHA

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düğün yemeğinde alkol alan bir grup gelin alımı sonrası damadın evinin önünde çıkan tartışmada E.E,. yanında bulundurduğu pompalı tüfekle Rahmi Çoban'ı boynundan vurdu. Ağır yaralanan Çoban, hastanede kurtarılamadı.

Olay, Sarayköy ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün yemeğinde bir grup alkol aldı. Gelin alımı töreni ardından damat evine gelen E.E. ile E.Ö. ve Rahmi Çoban ile de M.B. arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine araya giren Rahmi Çoban, E.Ö.'ye silah çekti. E.Ö.'nün arkadaşı E.E.'de duruma sinirlenerek aracında bulundurduğu pompalı tüfeği alarak, "Sen kimin köyünde silah çekiyorsun, indir o silahını" dedi. Aşırı alkollü oldukları iddia edilen gruptan Rahmi Çoban'ın silahını indirmemesi üzerine E.E. pompalı tüfekle boynuna ateş açtı. Ağır yaralanan Çoban, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.E. ise olay yerinden otomobille hızla kaçtı.

ÇOBAN HASTANEDE ÖLDÜ, ZANLI ARANIYOR

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma olay yerinde inceleme çalışması başlattı. Vatandaşların ifadelerine başvurulmasının ardından olay yerinden kaçan E.E.’nin kaçmak için kullandığı otomobil tespit edildi. E.E’nin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Öte yandan, hastanede hayatını kaybeden Rahmi Çoban'ın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.