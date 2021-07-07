Dubai'de büyük patlama!

Dubai’de Cebel Ali Liman’ında büyük bir patlama sesi duyulduğu ve ardından yangın çıktığı bildirildi.

Görgü tanıkları ticaret merkezindeki binaların da salladığını iletti.

Reuters'ın aktardığına göre yangın kontrol altına alındı ve herhangi bir can kaybı ya da yaralı bildirilmedi.

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