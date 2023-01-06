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DP lideri Uysal: Ortak aday parti lideri olmalı

6'lı masanın yaklaşık 9 buçuk saat süren toplantısında neler konuşuldu? Aday ismi telaffuz edildi mi? Aday belirleme süreci nasıl işleyecek? 26 Ocak’ta İYİ Parti’de yapılacak toplantıda aday ismi belli olur mu? 6'lı masa hangi tarihe göre seçim hazırlıklarını yapıyor? Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal merak edilen bu soruları yanıtladı.

Giriş: 06.01.2023 - 13:00 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: DP lideri Uysal: Ortak aday parti lideri olmalı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı hakkında konuştu. Uysal, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığını dayattığı kanaatinde değilim. Adayın genel başkanlardan biri olması gerektiği fikrimizi zaten paylaştık bugün de paylaşmak isterim" dedi.

"Ortak aday noktasında pozitif bir noktadayım" diyen Uysal dünkü toplantıda aday isimleri üzerinde bir değerlendirme yapılmadığını söyledi. Uysal "Kılıçdaroğlu dahil hiçbir isim üzerinde değerlendirmemiz olmadı” dedi. Seçim takvimi başlayıncaya kadar adayın açıklanacağı kanaatinde olmadığını da ifade etti. 6’lı masa başörtüsüyle ilgili yeni bir anayasa değişiklik teklifi hazırlama kararı da aldı.

Uysal’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ortak aday noktasında pozitif bir noktadayım. Kademe kademe olgunlaşan bir süreç var. Biz kendi cephemizden değerlendirdiğimizde siyasi sorumluluğu olan, iddiası olan bir kişi aday olmalı. Toplumsal muhalefetin enerjisini sandığa yansıtmanın yolu ortak adaydan geçmekte. Liderler de bu fikri benimsemiş durumda. Ortak aday noktasında pozitif bir noktadayım.

Mesele sadece aday değil, adayla birlikte programı kadroyu milletin önüne koymak. Seçim takvimi başlayıncaya kadar adayın açıklanacağı kanaatinde değilim. Kılıçdaroğlu dahil hiçbir isim üzerinde değerlendirmemiz olmadı. Seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı baz alıyoruz, buna göre bir simülasyon yaptık. 6’lı masanın göstereceği adayın kazanacak aday olduğu kanaatindeyim. Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığını dayattığı kanaatinde değilim. Adayın genel başkanlardan biri olması gerektiği fikrimizi zaten paylaştık bugün de paylaşmak isterim."

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