        Haberler Dünya Donald Trump'tan Hamas açıklaması | Dış Haberler

        Donald Trump'tan Hamas açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın elinde bulunan esirlere ilişkin açıklamada bulundu. Trump "Hamas'a 20 esirin hepsini geri vermesini söyleyin. Durum hızlı bir şekilde değişecek. Bu sona erecek." dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.09.2025 - 18:24 Güncelleme: 03.09.2025 - 19:02
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esirlere ilişkin açıklamada bulundu.

        Açıklamasını, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yapan Trump "Hamas'a 20 esirin tamamını geri vermesini söyleyin. 2, 5 ya da 7 değil. Durum, hızlı bir şekilde değişecek. Bu, sona erecek." dedi.

        İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

        İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

        Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

        İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

        Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

        İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

        İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

