Dominik Cumhuriyeti'nde küçük uçak düştü: 9 ölü

Dominik Cumhuriyeti'nde küçük uçağın düşmesi nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, başkent Santa Domingo'daki Las Americas Havalimanı'na acil iniş yapmak isteyen uçağın düştüğünü bildirdi. AA'nın haberine göre; düşen uçakta bulunan 7'si yolcu, 2'si mürettebattan olmak üzere 9 kişi öldü.

Uçağın, Dominik Cumhuriyetine bağlı La Isabela Uluslararası Havalimanı'ndan ABD'nin Florida eyaletine gitmek için havalandığı bilgisine ulaşıldı. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.