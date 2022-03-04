Dolmabahçe Sarayı'nda korkutan yangın

Dolmabahçe Sarayı'nda selamlık bölümündeki tarihi eserlerin restore edildiği marangozhanede yangın başladı.

Görevli personel durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürmek üzere çalışmalara başladı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının marangozhanedeki kompresörden çıktığı bildirildi.