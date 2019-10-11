Son dakika! Dolar/TL'ye Çin dopingi! 11 Ekim dolar kuru ne kadar? - Döviz kurları

Dolar/TL, başta Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarını temizlemek ve güvenli bölge oluşturmak için düzenlenen "Barış Pınarı" harekatı olmak üzere jeopolitik riskler nedeniyle hareketliliğini koruyor.

Eylül ayı boyunca 5.65 - 5.75 arasında dar bantta dengelenen kur, önce Merkez Bankası'nın ekim toplantısında düşük gelen eylül enflasyonu nedeniyle beklenenden fazla faiz indirebileceği nedeniyle yuakrı yönlü kırılırken daha sonra olası operasyon haberi ve Trump'ın açıklamalarıyla 5.90'ı test etti.

Donald Trump, Barış Pınarı harekatı öncesi Türkiye ekonomisini mahvetmekle tehdit ederken daha sonra karışık mesajlar verdi ve müttefikliğin ve ticari ortaklığının önemine dikkat çekti. Dolar/TL bu aşamada 5.85'i aştıktan sonra yeniden 5.78'lere gevşemişti.

ABD'nin operasyonu desteklemediği ve çizilen sınırlar içinde kalması istenirken, Trump'ın daha sonra Türkiye aleyhine açıklamalarıyla kur tekrar 5.85 üzerine çıktı ve 5.90'ı test etti.

TL'nin de dahil olduğu gelişen piyasalar için olumlu haber ise ABD - Çin ticaret görüşmelerindeki iyimserlikle geldi. Üst düzey görüşmeler önceki akşam saatlerinde Çin'in ABD'den rekor düzeyde domuz eti ve soya siparişi vermesiyle TL de değerlendi. Gün içinde 5.89'u gören dolar/TL 5.80'e kadar indi.

11 Ekim günü ise kur Trump'ın yaptığı son açıklamayla yeniden 5.85'i test ediyor ve 5.8439'da. Euro 6.43 seviyesinde işlem görürken sterlin ise Brexit konusunda anlaşma ihtimalinin belirmesiyle dolar karşısında yüzde 2 değer kazandı ve 7.27 TL'yi aştı.

Trump son açıklamasında Suriye için ABD'nin üç seçeneği olduğunu belirterek "Şimdi bizim üç seçeneğimiz var. Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapacağız" dedi

Piyasalar içeride Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in basın toplantısını ve Barış Pınarı harekatındaki gelişmelerin yanı sıra cari denge verilerini izleyecek.

Dışarıda ise Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı'nın görüşmesi öne çıkıyor