Son dakika DOLAR! Trump'ın tweeti Dolar'ı etkiledi mi? Bugünkü dolar kuru ne kadar?

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ve bu harekatın ABD-Türkiye ilişkilerine olan etkisi doların yönünü belirlemeye devam ediyor. Perşembe günü ABD-Çin arasındaki ticari gerilimin azalmasıyla 5.80'e gerileyen dolar/TL cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarıyla 5.88'e yükselmişti.

Dün ise Trump yine Kuzey Suriye'de gerçekleştirilen harekatla ilgili tweet atmayı sürdürdü. Trump attığı bir tweette "Lindsey Graham ve Demokratlar dahil Kongre’nin birçok üyesiyle Türkiye’ye güçlü yaptırımlar uygulama konusunda görüşüyoruz. Hazine uygulamaya hazır, ek yasal düzenlemeler de yapılabilir. Bu konuda büyük bir görüş birliği var. Türkiye yapmamamızı istedi. Gelişmeleri takip edin!" ifadelerini kullandı.

Bu yaptırım açıklamasının ardından gözler dün gece büyük oynaklıkların yaşanabileceği düşük hacimli piyasaya çevrildi. Ancak dolar/TL'de önemli bir hareket yaşanmadı. Dolar yeni güne de 5.89 liradan başladı.